Arriva il noto chef Cannavacciuolo Al ristorante Gimmy Giò di Colle va in scena ‘Cucine da incubo’

Arriva dal cuore della Toscana una nuova richiesta di aiuto per Antonino Cannavacciuolo: il nuovo episodio di Cucine da incubo, andrà in onda proprio oggi in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, è nel ristorante Gimmy Giò di Colle di Val D’Elsa in Via Garibaldi già dell’Arringo. La puntata di Cucine da Incubo con protagonista Colle è stata girata nel Dicembre del 2022. Chef Antonino Cannavacciuolo in quelle settimane ha aiutato il ristorante, che si trova vicinissimo a piazza Arnolfo. Di fatto il ristorante è uno di quei locali da sempre presenti nella parte bassa della città. La presenza dello chef stellato a dicembre destò una grande curiosità in città. Di fatto furono molti i curiosi che si affacciarono per la via per cercare di scoprire qualche dettaglio nelle riprese. D’altro canto, però, Colle è abituata ad avere grandi stelle delle cucina che passeggiano per la città. A partire da Gaetano Trovato e Filippo Saporito. Il locale ha una gestione storica, lo stesso staff è al lavoro da più di venti anni e di fatto ormai è diventata una famiglia: i proprietari sono Michele e sua moglie Emanuela e ai fornelli ci sono le due cuoche storiche Silvana e Maria, coadiuvate da Rosa, new entry del gruppo. Tutto il locale ha un sapore ormai datato, dall’arredamento al menù e ciò inevitabilmente si ripercuote sulla sua reputazione nella clientela, che ormai vede il Gimmy Giò come un posto demodé e incapace di proporre novità. La situazione non positiva del ristorante si riflette anche sui rapporti all’interno dei membri dello staff, che col passare del tempo si sono logorati. Nel nuovo episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - oggi alle 21,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - Antonino metterà tutto il suo bagaglio di conoscenze e competenze al servizio del Gimmy Giò, chiamato ancora una volta a una duplice operazione: far ritrovare grinta ed entusiasmo ai componenti dello staff del Gimmy Giò e svecchiare tutto il locale, due obiettivi da portare avanti in parallelo perché totalmente legati e cruciali per le sorti del ristorante. "Non è un caso – commenta l’assessore alla cultura Cristiano Bianchi – A Colle ci sono ben 34 ristoranti, da quello più economico a quello pluristellato, una offerta eccezionale, e una grande tradizione. Da cucine da incubo a cucine da sogno, a Colle la cucina è di casa".