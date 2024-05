Arriva il Giro d’Italia. Traffico modificato

Arriva il giro d’Italia a Casole. È stata, quindi, istituita la sospensione temporanea del traffico veicolare ed è stato istituito il divieto di sosta sulla strada Comunale Casole - Cavallano per il passaggio della 6° tappa "Torre del Lago Puccini - Rapolano Terme" del 107° giro d’Italia. Giovedì 9 maggio chiusura dalle ore 13:30 in occasione del transito della gara sulla strada comunale Casole Cavallano nel tratto dall’incrocio con la SP 27 di Casole - Il Vallone - fino all’incrocio con la SP 28 di Mensano - Le Colonne. Inoltre è stata prevista la chiusura anticipata dell’Istituto comprensivo "A. di Cambio" di Casole (scuole infanzia - primaria e secondaria di I° grado) il giorno giovedì 9 maggio 2024 per passaggio del "107° Giro d’Italia - 6° tappa Torre Del Lago Puccini Rapolano Terme"