Arriva il Giro d’Italia. Sterrati protagonisti della tappa a Siena

La carovana rosa farà tappa in piazza del Campo il 18 maggio. Siena accoglierà la tappa numero 9 del Giro d’Italia, edizione numero 108, confermandosi sempre più una città dalla grande vocazione sportiva e ciclistica. Il Giro, del resto, è un viaggio attraverso la bellezza del Paese, che colora le vie e le campagne, suona i campanelli delle case e tocca il cuore della gente. E la fa scendere in strada, come al tempo che fu. Un’ulteriore cartolina di Siena e delle sue terre, un altro evento che attirerà il pubblico delle grandi occasioni e funzionerà come un’enorme cassa di risonanza. La Tappa Bartali, che per arrivare a Siena partirà da Gubbio, lunga in totale 181 chilometri, prevede cinque settori di strade bianche (circa 30 chilometri) nel finale prima dell’arrivo nella Conchiglia: i ciclisti da Colle Pinzuto arriveranno in Santa Caterina, per poi concludere all’ombra della Torre, ripercorrendo parte del percorso delle Strade Bianche.

Tappa Bartali, il grande Gino, così legato a Siena: amico stretto di don Bruno Franci, il grande campione dei pedali è stato più volte a Siena a trovarlo e gli ha anche donato tre maglie vittoriose, due gialle del Tour de France (1938 e 1948), una tricolore, del suo terzo Campionato Italiano, cimeli poi conservati nella chiesa di Santa Petronilla. Il percorso del Giro d’Italia, che partirà dall’Albania, da Durazzo, e si concluderà a Roma, sui Fori Imperiali, il 1 giugno, snodandosi su 21 tappe, è stato presentato ufficialmente ieri pomeriggio nella capitale, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone. Tanti gli ospiti presenti.

"Siena sarà una delle tappe più suggestive e a me piace molto – ha affermato il campione italiano Antonio Tiberi, quinto lo scorso anno nella Corsa Rosa –. La preparazione sta andando bene, ero in Spagna dove tornerò per poi iniziare la stagione in Portogallo, è l’avvicinamento al Giro, sarò sempre più carico e cercheremo di arrivare al meglio della condizione".

La provincia di Siena aveva già assaporato il gusto del Giro appena un anno fa, con l’arrivo a Rapolano Terme della frazione della Corsa Rosa partita da Viareggio. Tra qualche mese questa nuova, prestigiosa, ‘tappa’ con la città del Palio protagonista assoluta.