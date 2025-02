"Arma per la difesa. Oggi il Regolamento in consiglio comunale"

"A seguito di un pronunciamento inequivocabile del consiglio comunale abbiamo iniziato le procedure intese a dotare di un’arma per la difesa personale la nostra Polizia locale. Il relativo regolamento andrà in approvazione in consiglio comunale oggi e successivamente, in caso di esito positivo, entro l’anno in corso, secondo i tempi che ci siamo dati, completeremo tutti i necessari adempimenti", spiega l’assessore alla Polizia locale Enrico Tucci toccando l’argomento più delicato, in questa fase, per il Corpo. In avvio aveva sottolineato "che il 2024 è stato un anno particolare" per la MUnicipale. "Si sono avvicendati ben tre comandanti. Marco Manganelli che, dopo essere stato selezionato in un concorso da dirigente fortemente voluto dalla nostra amministrazione e avermi introdotto in questo mondo così particolare, è andato in pensione a fine febbraio. A lui va un saluto affettuoso e riconoscente da parte mia. Poi Alfredo Zanchi, che ha svolto il ruolo di comandante facente funzioni fino al 15 novembre. Infine, Alessandro Rossi, comandante a tutti gli effetti, appunto, dal 15 novembre. Lasciatemi spendere qualche parola particolare – dice Tucci – per Alfredo Zanchi. Fatti, come dico io, non retorica. Con encomiabile spirito di servizio ed eccezionale competenza ha svolto un ruolo difficile in maniera impeccabile, gestendo in particolare due Palii non semplici (ma quando il Palio è semplice?) ed esponendosi sempre in prima persona, senza risparmiarsi. Insieme abbiamo gestito la complessa partita della regolarizzazione delle occupazioni di suolo pubblico, la liberazione dalla sosta abusiva e selvaggia di alcune delle nostre piazze più belle e soprattutto la redazione e tutto l’iter fino all’approvazione da parte del consiglio comunale del nuovo Regolamento della Polizia Locale, strumento indispensabile per consentire al Corpo di svolgere al meglio i suoi compiti. Diamo quindi il benvenuto ufficiale ad Alessandro Rossi, un figlio della nostra città che ha già dimostrato grande competenza e una particolare attitudine alla relazione umana, qualità preziosa per dirigere una struttura così complessa e strategica per l’amministrazione. Fianco a fianco con Alfredo e Alessandro abbiamo messo in campo un provvedimento importante come l’allargamento della cosiddetta ‘Y storica’ a beneficio della qualità della vita di residenti e ospiti, completando l’opera iniziata nel 2014 dall’amico Stefano Maggi". Quindi il ’grazie’ a tutti i vigili : "Posso affermare – dice Tucci – che siamo una grande squadra. E la squadra vince".