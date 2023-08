Ares Elce può debuttare "Mettiamolo alla prova"

Federico Guglielmi detto Tamurè, Ares elce è un cavallo che potrebbe essere fra gli esordienti dell’Assunta?

"Penso che ci potrebbe stare. Come ho detto anche ultimamente ad alcune dirigenze credo che sia un cavallo a cui è rimasto solo da correre il Palio. Cos’altro vuoi vedere. Le sue esperienze in provincia le ha fatte, alle corse ha ottenuto risultati. Quindi credo che vada messo alla prova in Piazza e valutare se è da Palio".

Niente tratta a luglio.

"Sì, per sovrannumero. Accettata la decisione l’abbiamo riportato per agosto, insieme a Compilation. Lui ha 5 anni, però, deve fare più esperienza".

Tamurè deve fare esperienza?

"Certo, qualche errore a luglio l’ho fatto. Bisogna lavorare per migliorarsi. Il difficile del Palio è che l’esperienza la maturi solo quando lo corri, non c’è un simulatore nell’annata che ti aiuta in questo. Lì più giri fai e più acquisti consapevolezza. Io poi in due Palii ho fatto 5 prove. Però piano piano imparo".

Rimonteresti Abbasantesa?

"Al volo. Anche lei sicuramente dovrà fare esperienza ma ha doto e qualità per fare bene. Abbassarei però un po’ i toni, nel senso che Abbasantesa e Anda e Bola non hanno fatto neppure un giro, diamogli tempo".

Tamurè riparte dalla Giraffa?

"Sì, da un rapporto forte. Ci sono anche altre strade percorribili ma la Giraffa mi ha dato tanto e io spero di ricambiare".

Quante strade?

"Un paio o tre interessanti. Vanno valutate tante situazioni ma spero che in quelle disponibili riesca a montare il migliore cavallo. E’ l’ultimo Palio dell’anno, tento il tutto per tutto".

