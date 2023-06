Arena Estiva al Cinema Garibaldi di Poggibonsi, Proiezioni fino a Settembre!

A Poggibonsi torna l’arena estiva nel giardino del Cinema Garibaldi, con l’edizione numero 33. Le proiezioni sono appena ripartite e si va fino a settembre. Ogni sera un film diverso: d’autore, i migliori successi al box office, per famiglie e ragazzi, alcune prime visioni. Con il ritorno in sala dei grandi film d’autore e dei migliori blockbuster internazionali, proposti sul grande schermo negli ultimi mesi, si presenta di nuovo una grande occasione per il pubblico di rivedere il grande cinema.

Il programma di giugno e luglio sarà composto da un mix di prime visioni: Elemental, Indiana Jones e il quadrante del destino, Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1, Barbie. Film d’autore: The whale, The Fabelsman, Gli spiriti dell’isola, Decision to leave. Film per ragazzi e per le famiglie: Super Mario Bros - Il fillm, Spider-man: Across the spider-verse, La sirenetta. A breve arriverà anche il programma d’agosto. Gli spettacoli iniziano alle 21,30 e i prezzi dei biglietti variano in base alla tipologia di film. Intero euro 7, ridotto euro 5, prime visioni: intero euro 8 e ridotto euro 6.

Il Garibaldi, insieme a Politeama a Poggibonsi, Multisala Boccaccio a Certaldo e Sant’Agostino a Colle di Val d’Elsa, aderisce poi all’iniziativa nazionale Cinema Revolution. La promozione che fino al 16 settembre permette di vedere i titoli italiani ed europei al prezzo di 3,50 euro (con il contributo del ministero della Cultura di 3 euro): La stranezza, Il sol dell’avvenire, Le otto montagne, Prigione 77, Scordato, L’ultima notte di amore, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, Rapito, Peter Von Kant, Mon Crime, Grazie ragazzi, Animali selvatici, Ritorno a Seoul, Denti da squalo, Triangle of sadness, Mixed by Erry, Stranizza d’amuri, As Bestas.

Fabrizio Calabrese