Area Bonaccini con Salluce. Ma è polemica

"Il Pd di Siena è a un punto di svolta molto importante. Dopo i mesi di commissariamento, il risultato molto positivo delle Europee, che ha fatto emergere il Pd come primo partito della città, la vittoria delle Provinciali, siamo pronti per svolgere il congresso dell’Unione comunale". Premesso questo, una nota firmata dall’Area Bonaccini annuncia: "Sosterremo Rossana Salluce (in alto a destra) quale segretaria del partito senese". "Rossana ha le giuste caratteristiche per continuare il percorso di ricostruzione che il partito si è dato negli ultimi mesi – si riferisce –. Il fatto che tanti iscritti, in poche ore, si siano già dichiarati pronti a rafforzare questa scelta e questo percorso, rappresenta la prova migliore che siamo sulla strada giusta. Una strada che può aprire una nuova stagione per il partito cittadino e per la città".

La nota celebra poi "i risultati raggiunti grazie a un approccio e a una gestione unitaria del partito. Unità che attraverso la valorizzazione delle varie impostazioni è un valore importante per un percorso di rinnovamento del partito cittadino". E infine: "All’ultimo congresso nazionale abbiamo scelto di sostenere Stefano Bonaccini, ma esattamente come avvenuto a livello nazionale, dal giorno dopo il congresso, lavoriamo per percorsi unitari e di profondo rinnovamento".

Ma stando alle chat interne, alcuni esponenti dell’Area Bonaccini esprimono il loro malcontento, non riconoscendosi nei contenuti del comunicato. Intanto c’è chi, pur "lavorando per l’unità del partito", non esclude la possibilità di raccogliere firme per una candidatura alternativa a Salluce. La partita è aperta.

C.B.