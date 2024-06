’Arcobaleno d’estate’. Escursioni e visite

L’estate è la stagione ideale per riscoprire paesi e borghi, fare più tardi la sera, concedersi una passeggiata o una degustazione con il sole che se la prende comoda a tramontare regalando colori affascinanti. Si può fare anche in Valdichiana e Montepulciano è sicuramente uno dei luoghi più belli da vivere con le sue iniziative tra cui rientra pure l’adesione alla dodicesima edizione di ’Arcobaleno d’Estate’, l’appuntamento di lancio della stagione estiva promosso dalla Regione Toscana e che, per quest’anno, vede come tema ’La Toscana diffusa’.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Montepulciano ed è gratuita ma con prenotazione richiesta. Domani, alle 16.30 in piazza Grande, appuntamento con la visita guidata al Palazzo comunale, con tanto di salita alla Torre, da sempre molto apprezzata dai turisti, per vedere la suggestiva panoramica sull’iconica piazza ma anche di parte della Valdichiana Senese e Aretina, senza dimenticare la zona del Trasimeno e le montagne.

Un pomeriggio che proseguirà con l’arte alla scoperta della mostra diffusa della scultrice tedesca Carin Grudda, con le opere di bronzo da osservare in vari punti del centro storico. L’itinerario si concluderà alla Fortezza dove, oltre alla possibilità di approfondire ulteriormente la mostra di Grudda, si potrà anche fare un brindisi all’estate che ormai è alle porte all’Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, dove gli appassionati di vino avranno l’opportunità di scoprire o riscoprire tante etichette di uno dei grandi vini rossi della Toscana.

