Arcidiocesi e Fondazione Bernabei parlano di carcere. Incontro il 10 febbraio a Palazzo Arcivescovile

Lunedì 10 febbraio alle 17, nel salone d’onore del Palazzo Arcivescovile, nell’ambito delle iniziative giubilari dell’arcidiocesi, si terrà l’evento ’Pena e Speranza, La vita in carcere, le riforme necessarie’, promossa dalla Fondazione Derek Rocco Barnabei in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa, Montalcino. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di focalizzare l’attenzione sulle tante criticità che coinvolgono le persone che scontano una pena all’interno del carcere ed anche a sostegno della moratoria e dell’abolizione della pena di morte. Un tema di grande attualità soprattutto in vista del Giubileo dei detenuti che si terrà a dicembre di quest’anno. Intervengono: il cardinale Augusto Paolo Lojudice; Anna Carli, presidente della Fondazione Barnabei; Mario Marazziti della Comunità di Sant’Egidio; Giuseppe Fanfani, Garante dei detenuti per la Regione.