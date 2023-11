Archivio di Stato. Una storia di ’carte’ lunga 165 anni

Per i 165 anni dell’Archivio di Stato di Siena, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre un’apertura straordinaria e alcune attività per raccontare la sua storia, fatta anche da donne nei diversi ruoli ricoperti. Il 17 novembre 1858 il Granduca Leopoldo II istituiva l’Archivio di Siena, riconoscendo il grande valore documentario delle carte ancora conservate a Siena della Repubblica e dello ‘Stato nuovo’. L’Archivio di Stato si racconta una storia di persone e di carte, come i Libri dei Leoni illustrati dal professor Alberto Cornice.