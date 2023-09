Aquila, via alla festa titolare Borse ’Nonno alto’ e Ricci

Una festa titolare molto intima e sentita quella della Contrada dell’Aquila che chiude, come ogni anno accade, la stagione aperta a fine aprile dal Valdimontone. S’inizia venerdì 8 settembre, una serata speciale anche perché vengono allestiti i tabernacoli e il rione si accenderà delle voci dei piccoli che attendono il passaggio della commissione chiamata a valutare la loro opera. Alle 19 verrà celebrata la messa in suffragio dei contradaioli defunti nell’oratorio dei Tredicini. Il giorno seguente, sabato 9, invece, alle 11 dirigenti e popolo renderanno omaggio sempre ai contradaioli defunti recandosi presso i cimiteri cittadini mentre alle 16,30 ci sarà il consueto giro del rione effettuato dalla comparsa dei bambini. Un’ora più tardi, alle 17.30, è previsto il battesimo contradaiolo alla fontanina in piazza Postierla per accogliere i nuovi aquilini. A seguire la cerimonia dei sedicenni e dei diplomati. In questa giornata intensa un momento toccante sarà quello della consegna delle borse di studio ’Nonno Alto’ e ’Roberto Ricci’, quest’ultimo artista e aquilino indimenticato. Sarà invece alle 19.30 il ricevimento della Signoria in via di Città, presso l’angolo con via delle Campane. Alle 19.45 il mattutino nell’oratorio e alle 20.30 la grande cena allestita in via del Capitano. Tradizionale giro di onoranze alle Consorelle domenica 10 settembre che si concluderà alle 20,30 con la cena del Giro.