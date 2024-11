Apre sui social ’I Dannati dell’Autopalio’

Rende bene il nome che hanno scelto per battezzare il nuovo gruppo social: è già un successo per ’I Dannati dell’Autopalio’, piazza virtuale che riunisce tutti coloro che quotidianamente percorrono la Siena-Firenze, restando imprigionati in lunghe file, cantieri e incidenti stradali. Grazie al gruppo Facebook, chi si iscrive può comunicare in tempo reale, e quindi informare i compagni di sventura, gli intoppi presenti lungo il percorso. "La nostra community è molto più di un semplice gruppo Facebook – spiegano i fondatori Jonathan Mensi e Massimiliano Lana –. È una vera e propria rete di solidarietà, dove ci si aiuta a vicenda". Fondamentale nel girone infernale dell’Autopalio.