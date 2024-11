Apre il ponte sul torrente Causa. Fu distrutto dall’alluvione 2015. Investimento da 400mila euro

Sarà inaugurato oggi alle 15 il nuovo ponte sul Torrente Causa situato sulla strada comunale di Caggiolo Montauto fra i comuni di Monteroni d’Arbia e Asciano. L’intervento permetterà di sostituire la struttura danneggiata dall’evento alluvionale del 2015 ed è stato un investimento che ha impiegato risorse per oltre 400mila euro di cui circa 230mila euro messi a disposizione dai Comuni di Monteroni d’Arbia e Asciano e oltre 200mila euro da un finanziamento della Regione Toscana settore ’Difesa del suolo, Genio Civile’. I lavori sono stati portati avanti dal Comune di Monteroni d’Arbia come soggetto capofila con il sostegno del Comune di Asciano attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

"L’intervento conferma l’importante capacità di fare investimenti da parte della nostra amministrazione – afferma il sindaco Gabriele Berni – e l’attenzione dedicata al nostro territorio compreso le aree rurali e le frazioni. Con il nuovo ponte sulla Causa, sono oltre dieci i ponti sui quali siamo dovuti intervenire, attraverso la nuova realizzazione o con interventi di manutenzione straordinaria, dopo l’alluvione del 2015". E ancora: "In 10 anni di amministrazione abbiamo dovuto rifare o curare la manutenzione di quasi tutti i ponti presenti nel nostro comune, abbiamo dovuto fare in 10 anni quello che era stato realizzato nel corso della nostra storia e di un arco temporale di decenni – si sottolinea – con uno sforzo straordinario che abbiamo sostenuto e stiamo sostenendo grazie alla collaborazione dei nostri uffici e alla capacità di avere progetti in grado di attrarre finanziamenti dall’esterno. Un ringraziamento particolare va alla Regione Toscana che anche in questi caso non ha fatto mancare il suo sostegno e per questo sono molto contento di poter inaugurare la nuova opera con il presidente Giani che con la sua presenza dimostra vicinanza al nostro territorio". "Si tratta – spiega Fabrizio Nucci, sindaco di Asciano – di un intervento atteso per tutto il nostro territorio. Un ponte distrutto dall’alluvione del 2015 e che oggi, grazie al contributo della Regione Toscana che ringrazio per il sostengo, restituiamo alla collettività. Un’infrastruttura in grado di facilitare i collegamenti per i cittadini". E infine: "Il tema delle devastazioni a causa di emergenza climatiche, come drammaticamente accaduto anche in queste settimane e giorni, ci consegna sicuramente il tema della ricostruzione – è la conclusione – ma ancora prima il tema della prevenzione. Su questo, come sistema delle istituzioni locali, regionali e nazionali, dobbiamo essere continuamente e quotidianamente impegnati".