Appuntamenti anche nei bar e ristoranti

Degustazioni di Vernaccia docg e abbinamenti gastronomici, sabato e domenica prossimi in tutto il centro storico di San Gimignano per un fine settimana all’insegna dell’eccellenza enogastronomica locale. E’ il grande evento che vede insieme Confcommercio Siena, Consorzio della Vernaccia di San Gimignano, ‘Degusta in Anteprima 2024’ e ‘Vetrina Toscana’ per promuovere "Regina Ribelle Vernaccia di San Gimignano Wine Fest" nella Giornata della Ristorazione 2024. "Regina Ribelle è un evento importante – afferma Luisella Bartali di Confcommercio – Due giorni di degustazioni, laboratori e intrattenimento, con protagonista la Vernaccia dogc, i bar, i ristoranti e le enoteche che aderiscono a Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere che promuove ristoranti, bar, botteghe e produzioni che esprimono l’identità del territorio".