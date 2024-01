Approvato bilancio di previsione 2024

"Il principio portato avanti è stato l’attenzione alla qualità dei servizi ed una grande capacità in termini di realizzazione degli investimenti". E’ il commento dell’assessore al bilancio di Monteriggioni, Luca Rusci, all’indomani dell’approvazione da parte del consiglio comunale di un bilancio di previsione che offre a inizio 2024 una disponibilità di cassa superiore a 12 milioni di euro. "Il Comune di Monteriggioni non aveva mai approvato il bilancio entro la fine dell’anno – continua – Essere riusciti a farlo quest’anno è un importante risultato, che sta a significare che a gennaio questa amministrazione è già in grado di gestire al meglio le risorse dell’ente e quindi organizzare e programmare da subito sia le entrare che le uscite, in modo da avere una macchina snella e pronta ad ogni esigenza".