Applausi alla vecchietta che ’vola’ dal Comune. Pioggia di caramelle

"Befana! Befana! Befana!", ripetono in coro alcuni bambini. La vecchietta si fa attendere. Aveva dato appuntamento a tutti alle 17, in Piazza. Quando la luce è ormai soffusa e la Conchiglia colorata dai cappelli di lana dei più piccoli, tutti con il naso all’insù, un faro di luce illumina Palazzo Pubblico. Cresce l’attesa, è da lì che la vecchietta volerà giù per raccogliere l’applauso di genitori, nonni e bambini che attendono con gli occhi sgranati. Nel Campo si trasmette un brivido di gioia. Una scossa di felicità nell’ultimo giorno di festa, prima che le luci del Natale, di Capodanno e nelle case si spengano. Giusto un velo di tristezza, poi ancora l’acclamazione: "Befana! Befana!". "Perché non arriva?", chiede una bambina. Cellulari pronti a riprendere il volo della vecchietta. Altri non è, in realtà, che un vigile del fuoco. Si chiama Giorgio. Ad aiutarlo a compiere la discesa di molti metri, sui merli del Comune, alcuni colleghi mentre altri fanno assistenza a terra. Tutto deve funzionare, come quando sono impegnati in importanti operazioni di soccorso.

I minuti passano, il faro illumina varie parti del Comune. E’ sempre più buio. "Eccola, sta arrivando". Una voce annuncia la discesa della Befana. Lenta. Buffa e divertente.Anche (volutamente) scoordinata. "Ma non ha la scopa", grida un bambino alla mamma. A loro non sfugge nulla. Saluta la Piazza, si gode l’attenzione come una vera star. E quando sta per toccare terra , comincia a lanciare caramelle. La reazione dei piccoli? Istintiva. Corrono a prenderle. Una bambina però non vuole saperne di andare, fa i capricci. Ha paura della vecchietta.

Intorno al pompiere vestito da Befana si forma un cordone di mamme e papà, qualcuno tiene in braccio il figlio. Vengono distribuiti dolci colorati, alcune bambine si fanno fotografare con la ’vecchietta’ che non si nega ai selfie. Che magia.

La.Valde.