Aperto il bando Dsu per borsa di studio e posto alloggio

Scade il 6 settembre il termine per partecipare al bando per borsa di studio e posto alloggio del Dsu Toscana per il prossimo anno accademico 2024-2025 per gli studenti iscritti o che intendano iscriversi ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico alle due Università di Siena. Per presentare la domanda occorre collegarsi allo Sportello studenti accedendo tramite Spid. Per studenti iscritti a corso di dottorato o specializzazione il bando sarà aperto dal 25 settembre al 15 novembre. Il bando e le modalità di presentazione della domanda sono consultabili sul sito web del Dsu Toscana.