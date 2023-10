Aperto il bando del Programma SaiHub con 25 borse di studio da 1.500 euro

È ancora aperto il bando per partecipare al programma SAIHUB Fellows e destinato agli studenti universitari iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale: Sustainable Industrial Pharmaceutical, Medical Biotechnologies e Artificial Intelligence and Automation Engineering dell’Università di Siena. L’avviso, aperto fino al 31 gennaio, prevede l’attribuzione di 25 sussidi economici del valore di 1.500 euro ciascuno. L’iniziativa si pone l’obiettivo di formare nuovi professionisti impegnati nello sviluppo delle tecnologie per l’Intelligenza Artificiale, e per questo gli studenti selezionati potranno partecipare a workshop e seminari con esperti di tecnologia, innovazione e sviluppo di carriera organizzati, in sinergia con il programma IKIGAI, incubatore certificato di Fondazione Mps. Il programma è finanziato dalla Fondazione SAIHUB, i cui soci fondatori sono Fondazione Mps, Rete Imprese SAIHUB, Università di Siena, Comune di Siena, Confindustria Toscana Sud, Fondazione Tls. La Fondazione SAIHUB promuove lo sviluppo di programmi di intervento a favore di studenti universitari per favorire un ecosistema locale che generi e attragga competenze di alto livello in ambito di IA.