’Aperitivo sostenibile’. Fra progetti in corso e nuove sfide

I medici senesi di ISDE (associazione Medici per l’Ambiente) invitano la cittadinanza all’evento ’Aperitivo sostenibile’, un incontro aperto per presentare le attività dell’associazione e condividere idee e progetti sulla sostenibilità ambientale. L’appuntamento è fissato per domani alle 19 presso la sede di MondoMangione in Via Bernardo Tolomei 7 all’Acquacalda. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rifondare la sezione provinciale di ISDE Siena, offrendo un’occasione per raccontare il lavoro dell’associazione e coinvolgere nuovi soci e cittadini interessati ai temi della salute, dell’ambiente e della sostenibilità. Durante l’incontro, saranno illustrate le attività in corso e le iniziative future. Si discuterà anche dell’elezione del nuovo responsabile della sezione provinciale; potranno votare solo i soci regolarmente iscritti e in regola con la quota associativa.