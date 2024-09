Anziana pulisce i vetri e precipita dalla finestra, volo fatale di 15 metri

Siena, 2 settembre 2024 – Una volante della polizia in viale Sardegna, poco dopo le 9. Ci sono anche i vigili del fuoco che hanno appoggiato la scaletta al muro che costeggia il marciapiede. In mezzo al verde, nella scarpata sotto il palazzo, gli uomini della scientifica. Per la donna non c’è più niente da fare. Fatale il volo di circa quindici metri. Sarebbe caduta dalla finestra accidentalmente, mentre puliva i vetri, conferma uno dei figli che è rientrato subito a Siena dal mare, appena avvertito. Una tragedia che getta nello sconforto chi, in viale Mazzini e anche nella ’sua’ Giraffa, conosceva Dina Beati. Una contradaiola doc di via delle Vergini, come del resto tutta la sua famiglia. Era poco più che ottantenne, sempre molto attiva. Per lungo tempo aveva fatto l’impiegata, ormai però era in pensione. Di recente, nell’ottobre scorso, era rimasta vedova. Sono vuoti difficili da colmare quelli lasciati dal compagno di una vita. Però entrambi i figli hanno fatto l’impossibile per esserci sempre. Per trascorrere con lei il fine settimana, infatti, era arrivato da Firenze il minore che adesso lavora nel capoluogo toscano. Si trovava in casa al momento dell’incidente, facile intuire lo choc.

I rilievi degli investigatori sulla finestra da cui sarebbe caduta

Sul posto è arrivata poco dopo mezzogiorno anche la Medicina legale che ha svolto accertamenti, salendo nell’appartamento dove ha fatto i rilievi anche la scientifica. La casa è al terzo piano del palazzo quasi in fondo a viale Mazzini, dall’altra parte della strada c’è la Pubblica assistenza. Esaminata accuratamente la finestra da cui la donna sarebbe volata di sotto. Il vetro ancora aperto, la serranda parzialmente abbassata. Occorreva cristallizzare il quadro, sebbene si sia parlato subito di un tragico incidente. Solo alle 13 i vigili del fuoco sono saliti nella piccola scarpata dove si trovava il corpo della pensionata, adagiandola su una barella per poi portarla giù e consegnarla ai necrofori. Pochi nei palazzi vicini, molti dei quali deserti perché tanti senesi sono andati al mare per il fine settimana, si sono accorti della tragedia.