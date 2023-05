Antonio Fradiacono, Scansinetto, fratello sfortunato

Da personaggi borderline a sicuri professionisti nel 2023: i fantini sono i personaggi che più sono cambiati in oltre un secolo di storia. Ecco Antonio Fradiacono detto Scansinetto, nato a Tivoli nel 1879 e fratello del noto Scansino, altro fantino di quei tempi. Scansinetto esordì il 2 luglio 1905 nella Giraffa, ma alla mossa si attarda e non riesce ad entrare nel vivo della corsa. Ad agosto va a montare nella Pantera, e le possibilità di vittoria restano basse. C’è da aggiungere che, essendo di rincorsa, diventa importante per tutti gli altri, soprattutto per la Torre che si porterà a casa il drappellone di Pietro Loli Piccolomini.

Altra cosa l’ultima corsa di Scansinetto del luglio successivo. Va a difendere i colori del Nicchio e lo scatto ai canapi è perentorio, per una carriera che resterà nei ricordi per essere fra la più lottate. Così si trova a contendersi la vittoria con molti altri, fino all’arrivo prepotente di Picino che segna il senso del suo tempo di assoluto protagonista. Questo il Fradiacono fantino, quello in abiti civili è ricordato per alcune condanne per vari reati. Il segno certo di altri tempi, ma anche di un personaggio davvero fuori dalle righe che è scomparso nella città dove era nato nel 1945.

Massimo Biliorsi