Anteprima di ’Fuori’, collegati Martone, Elodie, Golino, De Angelis

Prima visione e poi collegamento streaming con il regista e le attrici protagoniste. Organizzato dalla direzione del cinema Alessandro VII, proiezione mercoledì 21 maggio in prima del film "Fuori" ovvero La storia straordinaria di Goliarda Sapienza. Alle 20,45 saluti iniziali, alle 21 proiezione del film. Al termine live streaming con in collegamento il regista Mario Martone, con l’autrice del soggetto e co-sceneggiatrice Ippolita Di Majo e le tre protagoniste: Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. Modera l’evento Piera Detassis. Il collegamento sarà in diretta con il Cinema teatro Ariston di Sanremo. Il film "Fuori", presentato in questi giorni al Festival di Cannes, è ambientato nella Roma del 1980. Racconta della scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, che finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita.

Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta di tornare a scrivere. Nel cast, ma anche nella diretta streaming al cinema Alessandro VII, piazza dell’Abbadia, oltre a Valeria Golino, troviamo anche Matilda De Angelis, la cantante Elodie. Altri protagonisti del film sono Stefano Dionisi, Antonio Gerardi e Francesco Gheghi. La serie ha ottenuto quattordici nomination ai David di Donatello 2025, vincendone tre: Miglior sceneggiatura non originale al team composto da Valeria Golino, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo, Miglior attrice non protagonista a Valeria Bruni Tedeschi e Miglior attrice protagonista a Tecla Insolia.

Massimo Biliorsi