Anteprima del vino Nobile Montepulciano in vetrina

Le anteprime del vino non sono solo l’occasione, per addetti ai lavori e winelovers, di scoprire nel calice le nuove annate in commercio. Eventi del genere rappresentano infatti la vetrina ideale anche per approfondire alcuni aspetti, che siano economici, legati a nuovi trend, statistici oppure storici. Un filone, quest’ultimo, scelto da Montepulciano nel 2023 per l’apertura dell’anteprima del Vino Nobile, di scena da ieri in Fortezza. Proprio qui è stata presentata una scoperta che allunga la storia del vino nella "perla del ‘500". Di cosa si tratta? Di una pergamena del 1350, un documento (il primo a oggi per datazione), che testimonia l’esistenza di un distretto produttivo e di commercializzazione del vino di Montepulciano.

Un ritrovamento frutto del lavoro della Società Storica Poliziana, con il Consorzio del Vino Nobile, ovvero un contratto di mercatura che riporta la data del 17 ottobre 1350, conservato presso il fondo Madonna de’ Ricci (Crociferi) dell’Archivio di Stato di Firenze. "Un ritrovamento – ha detto Andrea Rossi, presidente del Consorzio del Vino Nobile – che è avvenuto nei mesi scorsi, grazie al lavoro che stiamo facendo insieme alla Società Storica Poliziana per ricostruire la storia del vino a Montepulciano". Una denominazione che ha archiviato un 2022 positivo nelle vendite e con alcuni trend interessanti. Come quello legato al Vino Nobile a marchio bio che in Italia vale il 42% delle vendite mentre a livello internazionale oltre il 70%. I produttori dimostrano di avere un’anima "green", in linea con le scelte di un pubblico. La vendita diretta vale il 30%, dato che ci mostra come il periodo buio del Covid sia alle spalle e che l’enoturista ha voglia di vivere in prima persona l’esperienza in cantina con le degustazioni sul posto. Protagoniste dell’Anteprima sono le annate entrate in commercio nel 2023 e quindi il Nobile di Montepulciano 2020 e la Riserva 2019. Quarantaquattro le cantine presenti per un evento che riprenderà sabato 18 fino a lunedì 20 febbraio. Domenica pomeriggio la premiazione del concorso delle "Belle Vetrine" dei commercianti. Il tema di quest’anno è dedicato alla sostenibilità. "L’Anteprima rappresenta anche l’apertura della stagione turistica, che si prospetta molto buona dopo gli importanti risultati del 2022, frutto di un grande lavoro di squadra, della sinergia fra amministrazione comunale e consorzio – ha detto il sindaco Michele Angiolini –. Uno straordinario evento, non solo per i produttori, ma per tutta la comunità. Da qui la collaborazione fra Comune e Consorzio del vino Nobile. L’importanza del vino come motore dell’economia regionale e territoriale è nello stretto legame fra vino, produzione agroalimentare di qualità e turismo".

Luca Stefanucci