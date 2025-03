Antenna al cimitero. Lettera al cardinale

II comitato ’Il Posto Giusto’, che ha raccolto oltre 500 firme contro l’istallazione di una antenna di telefonia mobile a pochi metri dal cimitero di Pievescola, ha portato la delicata questione all’attenzione dell’arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudice, e di monsignor Gherardo Gambelli, responsabile della sede metropolitana della Regione Ecclesiastica Toscana. Una lettera in cui si chiede alle due autorità religiose di "sostenerci nelle nostre richieste, svolgendo così una delicata azione mediatrice tra la comunità locale e l’amministrazione comunale di Casole d’Elsa". "Facciamo nostre le parole dei cittadini- si legge nella missiva- che, con sdegno, ci hanno voluto ricordare come i cimiteri non siano meri spazi fisici ma autentici luoghi di memoria, raccoglimento, rispetto e spiritualità, rappresentando un legame profondo con i nostri cari defunti e, quindi, con le nostre radici. L’installazione di una gigantesca antenna per la telefonia cellulare all’interno di una di queste aree rappresenta per noi un atto profondamente dissacrante e offensivo, una ferita aperta alla sacralità di tali luoghi, che non solo altera la loro estetica e la loro quiete, ma rischia di compromettere il loro valore simbolico e spirituale in nome del profitto".

Il Posto Giusto chiede alle due autorità ecclesiastiche di "aiutare le parti nella ricerca di soluzioni alternative e condivise, già esistenti e già individuate dal Comune di Casole, il quale -in prima istanza- aveva ritenuto opportuno posizionare l’ altissima torre zincata presso la zona industriale , a circa 1.200 metri dall’area consacrata, come peraltro richiesto al sindaco dalla petizione firmata da 500 cittadini".