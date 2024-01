Anno internazionale al Conservatorio con maestri eccellenti

Masterclass, seminari e laboratori musicali guidati da maestri da tutto il mondo. Il nuovo anno accademico del Conservatorio Franci di Siena si apre nel segno dell’eccellenza: ad entrare nelle aule dell’Istituto saranno alcuni tra i maggiori artisti del mondo musicale contemporaneo, dal musicologo Clive Brown al soprano Barbara Frittoli, passando per il percussionista Simone Rubino. "Avremo tra i più grandi musicisti della scena internazionale – commenta il direttore Matteo Fossi (foto) – . Masterclass, seminari e laboratori sono grande opportunità sia per gli studenti che per i docenti"