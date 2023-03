Anna Ferretti Oggi si svela il logo Centrosinistra, il ciclo di incontri

Si svelerà questo pomeriggio il logo che accompagnerà alle elezioni Anna Ferretti, insieme ad alcuni componenti del comitato elettorale che dovrebbero essere anche i primi candidati nella lista. Si tratterà di fatto della prima uscita ufficiale, in attesa di capire quante e quali saranno le liste a sostegno della candidata uscita vincitrice dalle primarie con Ernesto Campanini, guida di Indipendenti e progressisti.

Chiusa la strada verso il Terzo polo (frantumato tra la candidatura autonomia di Azione e il dialogo con Castagnini di Italia Viva), il perimetro dell’alleanza è ormai quello del tavolo che da tempo si è costituito, considerata anche l’intenzione del Movimento 5 stelle di presentare una propria candidatura.

Oggi pomeriggio, nella sede di via Calzoleria, appuntamento dunque con la presentazione del logo di "Con Anna Ferretti sindaca" e dei primi nomi del comitato elettorale. Assieme alla candidata sindaco non dovrebbero esserci i dirigenti di partito della coalizione.

Intanto continuano gli incontri per dar vita al programma. Due giorni fa è toccato ai partecipanti all’Osservatorio ’viva la pappa col pomodoro’, per parlare di mense scolastiche e di corretta alimentazione per i bambini a scuola.