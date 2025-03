’Animae Laudis’. Gospel protagonista

Sarà celebrata la Festa di San Giuseppe con un ’Animae Laudis’, concerto con brani tratti dalla tradizione spirituale del gospel contemporaneo. Mercoledì 19 marzo, alle 21 nella Chiesa della Ss. Annunziata, in piazza Duomo 2, si terrà il concerto a ingresso libero. L’evento è organizzato dall’Associazione Solidarietà in Movimento in collaborazione con l’Associazione Musica Incanta e Coro Gospel. Protagonisti i soprani Sonia Carletti, Yui Kanto e Alessandra Pepi, il contralto Caterina Rocchi, il baritono Giampaolo Bianchi, al pianoforte Stefano Cencetti. Musiche di Caccini, Stradella, Vivaldi, Pergolesi, Mozart, Mascagni.