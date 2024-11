Angel’s Wings, il dono. Aiuta la riabilitazione

Inaugurazione pubblica all’ospedale di Campostaggia dell’attrezzatura riabilitativa Angel’s Wings. Speciale macchinario donato dall’associazione Arnolfo di Cambio, con sede a Poggibonsi, alla Zona Distretto Alta Valdelsa. Appuntamento il 15 novembre, con inizio alle 12 negli spazi della palestra della riabilitazione del padiglione ospedaliero di Campostaggia. Angel’s Wings è un dispositivo capace di dare benefici per la postura delle spalle, del dorso e per la mobilità in generale. Utile alle persone alle prese con i disturbi muscolari del tronco e della cintura scapolare. Interverranno la direttrice della Zona Distretto/Società della Salute Alta Valdelsa Biancamaria Rossi, quindi Fabio Cantini, nel suo ruolo di presidente della associazione Arnolfo di Cambio, ente promotore dell’offerta del prezioso macchinario in materia di riabilitazione. Con loro anche il direttore dell’Unità operativa professionale della Riabilitazione funzionale Valdelsa, all’interno della Asl Toscana Sudest, Santi Centorrino.