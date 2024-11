Anffas apre le porte. Progetto Luogo Terzo

Non soltanto giovani con disabilità. Anffas Alta Valdelsa apre le porte, per quanti ne faranno richiesta, alle attività di doposcuola, ai laboratori teatrali e all’aiuto scolastico singolo e di gruppo. Nella Galleria delle Associazioni, a Poggibonsi in via Trento 15, si svolge lo speciale percorso nelle ore pomeridiane per i bambini dai 6 ai 10 anni e per i più grandicelli fino ai 14. È il Luogo Terzo, come da denominazione di un progetto avviato nei mesi scorsi e illustrato ufficialmente l’altra sera nella sede della Strolla. È avvenuto in occasione dell’annuale appuntamento, sempre all’insegna della notevole partecipazione, che l’ente organizza a beneficio della comunità, accogliendo i tanti amici che sostengono i programmi di socializzazione e di inserimento lavorativo di persone con disabilità. "Un luogo ‘terzo’ rispetto alla scuola e alla famiglia in uno spazio inclusivo che, dopo il ‘numero zero’ di primavera, allarga ancora di più le braccia verso il territorio. Dieci le famiglie che al momento hanno scelto i laboratori pomeridiani e che seguiamo noi come associazione": lo afferma la presidente di Anffas Alta Valdelsa, Flavia Grazi (nella foto, durante la presentazione). Referente di Luogo Terzo, Natasha Bonavolontà. Nel dettaglio, il lunedì dalle 17,30 alle 18,30 "Il mio teatro", per sperimentare i linguaggi teatrali; il martedì dalle 17 alle 18 "Suoni, ritmi e rumori", su vocalità e strumenti a percussione; il mercoledì dalle 17 alle 18,30 "Tempo doposcuola", esperienza di aggregazione attraverso attività espressive e di gioco; il giovedì dalle 17 alle 18,30 "Il corpo in movimento", musica e creatività per la conoscenza di sé; il venerdì dalle 16 il supporto scolastico con referente l’educatore professionale Andrea Brogioni.

Paolo Bartalini