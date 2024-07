Andrea Biagianti è il nuovo segretario della Flai Cgil Siena

L’assemblea generale della Flai Cgil (Federazione dei Lavoratori dell’Agroindustria) di Siena, riunita nelle cantine Barone Ricasoli di Gaiole in Chianti, ha eletto all’unanimità Andrea Biagianti (nella foto) a segretario provinciale della categoria, in sostituzione di Roberto Giubbolini, entrato a far parte della Segreteria confederale della Camera del Lavoro senese.

Ai lavori dell’assemblea generale erano presenti Silvia Guaraldi, segretaria organizzativa nazionale Flai Cgil, Mirko Borselli, segretario generale Flai Cgil Toscana, e Alice D’Ercole, segretaria generale della Cgil provinciale.