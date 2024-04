Andare per negozi oppure correre in libertà?

Non ci resta che scoprire il pensiero degli altri bambini della Tozzi. La nostra scuola è la più grande scuola primaria di Siena e si trova in periferia, ma negli ultimi tempi molte scuole anche del centro cercano di poter arricchire l’edificio di aree verdi soprattutto grazie a dei progetti ’green’. Alla Tozzi, poi, i bambini vengono anche da fuori Siena e tutti vivono completamente in modo diverso. C’è chi sta dentro le mura e chi in campagna con le galline. Sentiamo quindi i nostri amici per farci un’idea...

William e Letizia sono della quinta e pensano che vivendo in centro abbiano più servizi e utilità di ogni genere. In effetti, vicino alla città ci sono supermercati in molte zone, qualche centro commerciale pieno di negozi, parchi pubblici in cui poter giocare e banche. Per spostarsi, a disposizione, ci sono tram molto comodi per chi non possiede veicoli. Tuttavia, Lucia crede che in campagna si respiri un’aria pulita e che ci sia più libertà di giocare e correre in tutta libertà. Anche Igor la pensa così, pur avendo un’età minore rispetto agli altri intervistati, quindi è interessato a sdraiarsi e fare ’l’angioletto’ nell’erba.

Invece Amelia e Olivia più che altro pensano alla comodità nel raggiungere i posti e alla vicinanza della scuola che, al contrario, è complicata da raggiungere se stai troppo lontano. Per tutti i bambini, inoltre, ci sono molti centri sportivi e palestre che permettono di praticare diverse attività. E voi… vi siete fatti la vostra idea? La prossima volta che cambierete casa, per decidere dove andare, questo articolo fa al caso vostro!