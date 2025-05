Ancora nessuna notizia di Samya e del figlioletto. Il padre: "Forse è scappata da un terrazzo"

Non si hanno ancora notizie della ragazzache da venerdì sera è scomparsa da una struttura protetta di Montepulciano. Samya è di Livorno e ha lasciato la struttura portando via il suo bambino, il piccolo Omar. Le indagini sono coordinate dalla Prefettura di Siena, la ragazza è seguita dai servizi sociali di Livorno. Ieri è stata ritrovata la borsa della ragazza con duecento euro. "Ma non sono della mia figlia, perché io le dovevo portare io dei contanti domani (oggi ndr)",osserva il padre Jonathan Alderigi.

La giovane madre è sparita da un ambiente super sorvegliato: difficile che sia uscita dal portone principale che viene presidiato sempre giorno e notte. "Samya – racconta il padre – potrebbe essere scappata passando da una uscita secondaria su una terrazza al primo piano, usata dalle donne ospitate nella struttura per fumare. Potrebbe essersi servita di un ponteggio montato da poco per fare dei lavori. Anche io, oltre alla suore che gestiscono la struttura, sporgerò denuncia per la scomparsa di mia figlia. Andrò al comando provinciale dei Carabinieri di Livorno".

La ragazza, 17 anni dunque minorenne, si è allontanata intorno all’ora di cena (l’allarme è stato dato intorno alle 21) insieme a un’altra donna con due figli. Era arrvata all’Antoniano, la struttura gestita dalle Figlie del divin zelo, lo scorso 16 aprile su disposizione del Tribunale dei minori di Firenze, sentiti i servizi sociali del Comune di Livorno.

L’episodio ha turbato la comunità di Montepulciano. "L’amministrazione comunale – commentano da Palazzo pubblico – è in contatto con l’istituto dove erano accolte le due madri (una delle quali minorenne) recentemente allontanatesi. Sappiamo che l’istituto ha tempestivamente segnalato gli episodi alle forze dell’ordine che stanno conducendo le necessarie ricerche. L’auspicio è che la vicenda possa risolversi al più presto con esito positivo".

A lanciare l’allarme era stato il padre di Samya. "Chi la vede chiami le forze dell’ordine e mi contatti in privato. Fate girare, aiutatemi a ritrovare mia figlia e mio nipote". "Mia figlia ha diciassette anni – ha raccontato Jonathan Alderigi – , corporatura normale, come in foto, ed è alta un metro e settanta. Capelli castani, occhi marroni. Non ha piercing, orecchini o tatuaggi: zero, nulla". Un appello accorato quello del genitore, approdato anche a ’Chi l’ha visto?’.