Anche la Cri aderisce al patto per il sangue

Si allarga la squadra per potenziare le donazioni del sangue. Anche la Croce Rossa di Siena aderisce al protocollo d’intesa firmato da Azienda ospedaliero-universitaria associazioni di volontariato che si occupano di donazione di sangue: Avis, Anpas, Fratres e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade di Siena. Il protocollo d’intesa, promosso e firmato all’Aou Senese a settembre 2022, ha portato avanti numerose attività relative alla promozione della cultura della donazione, perseguendo obiettivi di comune interesse, oltre che iniziative mirate a rafforzare la donazione di sangue ed emocomponenti. Hanno aderito al protocollo anche numerosi enti pubblici e privati del territorio senese. Nell’accordo è inserita l’istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla donazione di sangue, a cui partecipano tutti i rappresentanti del mondo del volontariato. Obiettivo comune è perseguire obiettivi prefissati per condividere informazioni e confrontarsi sugli aspetti organizzativi del servizio trasfusionale, al fine di renderlo più funzionale. Significativi i risultati raggiunti in termini di donazione anche grazie a questa attività di sensibilizzazione: nel 2023 sono state oltre 8mila le donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate all’Aou Senese, +8.7% rispetto al 2022.