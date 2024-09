Anche in provincia sono on line i dati per l’Isee 2024

I cittadini di Siena possono richiedere anche online i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2022. I dati sono necessari per l’elaborazione dell’attestazione Isee 2024, che consente, qualora in possesso dei requisiti, di accedere alle agevolazioni riconosciute ai cittadini (bonus asilo nido, bonus per i libri scolastici, riduzione per la tariffa della mensa scolastica, riduzione per tasse universitarie e borse di studio, etc.). Anche quest’anno le attestazioni valide ai fini Isee 2024, con i dati aggiornati al 31 dicembre 2022, potranno essere consultate accedendo alla Bacheca da App o dal sito poste.it.