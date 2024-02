"Analisi e scrittura. Sfida per i giovani"

"In un mondo sempre più connesso, è fondamentale che i giovani siano informati in modo accurato, completo e imparziale: l’accesso all’informazione può aprire infinite opportunità e avere un impatto significativo sulla loro crescita personale perché fornisce ai giovani la conoscenza necessaria per prendere decisioni consapevoli e informate". Con queste considerazioni il presidente di Banca Centro Toscana Umbria Florio Faccendi ha salutato con piacere l’avvio della ventiduesima edizione di Cronisti in Classe. "Attraverso fonti di informazione affidabili, i giovani possono sviluppare il pensiero critico e analizzare le situazioni in modo obiettivo, fornendo loro le basi per prendere decisioni ben ponderate che avranno un impatto sulla loro vita futura. Inoltre, l’informazione aiuta i giovani a comprendere e ad affrontare le sfide del mondo moderno: da tematiche come il cambiamento climatico e la sostenibilità fino alle questioni sociali come l’uguaglianza di genere e l’inclusione, l’informazione consente ai giovani di conoscere e affrontare tali problematiche in modo consapevole. Con il Campionato di Giornalismo di cui Banca Centro è anche quest’anno partner, gli studenti di scuole elementari e medie della provincia di Siena potranno iniziare a cimentarsi su alcuni di questi temi mettendo alla prova le loro capacità di analisi e di scrittura. Il Campionato ormai si inserisce da anni nei progetti di Banca Centro dedicati alle scuole, come le borse di studio (97 quelle consegnato nel 2023, quasi 2500 negli ultimi 25 anni) e il progetto di educazione finanziaria per le scuole superiori. Sono piacevolmente sorpreso – ha concluso il presidente Faccendi – di notare che il numero delle classi che aderiscono al progetto è in continua crescita, segno che il progetto educativo alla base del campionato è ben accolto dai docenti".