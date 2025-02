Analisi ambientali negli istituti

L’Asl Toscana sud est promuove il benessere e la salute nelle scuole, anche attraverso il progetto Mission, attivo per l’Asl in 4 istituti scolastici nella provincia di Siena. L’obiettivo è lanciare una campagna nazionale di analisi ambientali e di indagini sanitarie, finalizzata a promuovere interventi per migliorare la qualità dell’aria indoor nelle scuole. "I progetti vedono coinvolti medici igienisti, tecnici della prevenzione e assistenti sanitari – dice la direttrice del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, Daniela Cardelli – e si inseriscono in una più ampia progettualità dedicata alla salute dei nostri giovani".