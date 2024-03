Ammirare la Val d’Orcia ci salva dai social?

Abbiamo letto alcune ricerche per capire quanto il fenomeno delle dipendenze sia diffuso.

In Italia una gran parte degli adolescenti beve alcool, minore è il numero degli adolescenti che fumano anche se resta comunque molto elevato. Dalle dichiarazioni si evince che le sigarette più utilizzate dai giovani sono quelle elettroniche.

Abbiamo svolto anche noi un sondaggio fra giovani in Val d’Orcia: 25 ragazzi hanno affermato di usare i social 1 o 2 ore al giorno; invece 5 ragazzi hanno detto di usarli per più di 6 ore al giorno. In tutta Italia invece il 44% dei ragazzi ha affermato di stare connessi sui social tra le 2 e le 3 ore al giorno, ed il 24% stanno connessi un’ora al giorno.

Per distrarci e passare il nostro tempo libero ognuno di noi fa qualcosa che lo fa stare bene: qualcuno suona uno strumento, altri dipingono, ascoltano la musica, guardano la TV, escono con gli amici, corrono e praticano degli sport come il tennis, il calcio, il taekwondo, l’equitazione o la pallavolo, sport per esempio praticato da molte ragazze nella nostra classe.

Poiché viviamo in un ambiente ricco di natura che possiamo vedere anche solo affacciandosi alla finestra, dovremmo passare più tempo all’aperto, facendo passeggiate oppure andando a correre.