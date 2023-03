’Amici di Strade bianche’ Porte aperte in settanta esercizi

Accogliere con il sorriso chi raggiungerà Siena in vista di Strade Bianche. E’ di nuovo questo lo spirito con cui negozi e pubblici esercizi del centro storico e non solo si preparano al prossimo fine settimana.

Il weekend de ’la classica del nord più a sud d’Europa’ riproporrà domani le gare professionistiche (maschile e femminile), e domenica 5 la Gran Fondo per gli amatori. Agli oltre 6.500 iscritti per il percorso domenicale si aggiungeranno gli accompagnatori, i concorrenti ’pro’, i loro team, il seguito organizzativo ed il pubblico che sceglierà di seguire dal vivo la prima grande gara della stagione ciclistica.

E anche quest’anno la rete commerciale cittadina farà la propria parte per rendere a chi arriva più gradevole l’esperienza nel territorio. In particolare, tra oggi e domenica saranno 70 le attività che si faranno riconoscere come ’esercizio amico di Strade bianche’: nei negozi, in bar e ristoranti all’allestimento di vetrine a tema si affiancheranno proposte personalizzate per i partecipanti alla Gran Fondo Strade Bianche ed ai loro accompagnatori, che troveranno una ‘mappa’ delle iniziative attivate nel pacco gara che ritireranno sabato in Fortezza medicea. Proprio nella serata di sabato, in particolare, alcuni pubblici esercizi si presenteranno al pubblico anche in modalità ’White streets food’, con proposte di ristoro consumabili all’aperto.

Il coinvolgimento delle attività commerciali è reso possibile anche quest’anno dalla collaborazione tra Rcs Sport, Confesercenti e Confcommercio Siena.