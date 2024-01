Amiata, si scia a metà. Neve solo a ’Le Macinaie’

Una trentina di centimetri di neve artificiale, il campo scuola de "Le Macinaie", circa trecento metri di discesa, sono stati sufficienti per richiamare sull’Amiata molti sciatori. Non il pubblico delle grandi occasioni perché di neve c’è solo quella che ha prodotto la società Isa, ma soprattutto tante famiglie, molti piccoli felici di giocare nella neve. "Il nostro lavoro -dice Umberto Papi che sovrintende, per conto della Isa, gli interventi dei "cannoni" sparaneve- ha dato un buon risultato. Giornata straordinaria, con tanto solo, tredici gradi, e la seggiovia che conduce alla vetta aperta per i turisti pedonali. Preoccupati per il forte rialzo delle temperature? Non lo siamo perché la neve artificiale regge meglio temperature sopra gli zero gradi. Aggiungo che la sera, la notte, torna il freddo e la neve si ricompatta. Quello che ci fa paura è lo scirocco, la forte umidità. Con queste condizioni speriamo di poter riprendere anche a sparare. Per il ripristino della pista del campo scuola- conclude Umberto Papi- abbiamo delle riserve di neve accumulate fuori pista. Così speriamo di andare avanti fino al prossimo week-end". Questa la situazione del versante grossetano, o meglio de "Le Macinaie", mentre in vetta e nel versante senese niente neve. Ed è un vero peccato che nel campo scuola della vetta, ovviamente quello che si trova a più alta quota, non sia stato possibile l’innevamento artificiale. La causa sta nella mancanza di acqua legata ad un problema che blocca tutta l’attività. Il ’bicchiere’ de "La Marsiliana", quello che dovrebbe dare acqua all’impianto di innevamento, è vuoto perché di acqua non ne arriva. Non solo: il deposito è senza energia elettrica e le pompe non sarebbero funzionanti. Se il problema non viene affrontato (coinvolge diverse parti pubbliche e private) niente neve artificiale nelle piste del versante senese.

Massimo Cherubini