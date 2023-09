Amiata Bike: 2 giorni tra ex miniere a Abbadia S. Salvatore

Andare per ex miniere in bicicletta, dal Siele al Cornacchino, passando per il Morone, con partenza alle 10,30 e arrivo previsto intorno alle 13 lungo i percorsi indicati dall’Associazione ’AmiataBike’. Quella di domenica 17 sarà una pedalata tra amici dopo il ’viaggio’ che sabato 16 vedrà i ciclisti più esperti affrontare un percorso con partenza alle 5 dal Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, per arrivare circa dodici ore dopo alla Vetta dell’Amiata avendo percorso circa 150 km e toccato i comuni di Piancastagnaio, Castell’Azzara, Santa Fiora, Roccalbegna, Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, Castiglion d’Orcia, Radicofani per tornare ad Abbadia San Salvatore.

Due eventi per gli amanti della bicicletta, che potranno testare i percorsi ideati dall’associazione ’AmiataBike’ e sperimentare due occasioni diverse e uniche nel proprio genere per vivere su due ruote i comuni dell’Amiata, viaggiando nel tempo e nella storia.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile consultare il sito amiatabike.it.