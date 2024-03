Ambulatori aperti per i disturbi alimentari

’Ambulatori aperti per la promozione della salute alimentare’ da parte di Asl Sudest in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla che ogni anno, il 15 marzo, si celebra per sensibilizzare la popolazione sul tema dei disturbi della nutrizione. E l’Asl propone un open day, grazie al quale i cittadini senza prenotazione possono ricevere informazioni, fare una consulenza o fissare una prima visita specialistica con un dietista e uno psicologo, nelle seguenti strutture (dalle 11 alle 17): a Siena saranno a disposizione gli sportelli Salute mentale infanzia in Pian d’Ovile, all’ex psichiatrico in via Roma, il Consultorio in via Don Minzoni; nella provincia, gli sportelli della Salute Mentale dell’ospedale Campostaggia e il consultorio di Nottola.

I disturbi del comportamento alimentare sono problematiche altamente complesse, caratterizzati principalmente da anoressia e bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, e colpiscono in Italia circa 3,5 milioni di persone all’anno, di cui il 70% adolescenti. Maggiormente interessati risultano i giovani e le donne, ma si sta registrando un incremento anche nella popolazione maschile.

Le iniziative dell’Asl Sudest sono promosse dalla Rete clinica aziendale per i disturbi alimentari, diretta dalla dottoressa Valentina Bruchi: "La giornata del fiocchetto lilla rappresenta tutte le persone che lottano contro i disturbi alimentari e il loro sentirsi spaventate, disorientate e non viste. Il 15 marzo è importante portare il nostro contributo per costruire insieme una coscienza collettiva, sviluppare nuove azioni di salute, promuovere un dialogo tra le Istituzioni e la cittadinanza".