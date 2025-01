Ambulanza finisce fuori strada ad Orgia. Donna appena dimessa portata alle Scotte

Grande spavento per gli operatori della Misericordia di Roccatederighi, in provincia di Grosseto, che durante uno dei tanti servizi di trasporto sanitario, preziosi per la comunità, hanno avuto un incidente sulla Mare. E’ accaduto all’altezza del bivio di Orgia, nel comune di Sovicille, in prossimità del cantiere stradale sulla Sp 223. Il mezzo di soccorso è finito fuori dalla carreggiata mentre stava piovendo. A bordo dell’ambulanza si trovava una paziente che riportavano a casa dopo la dimissione da un ospedale fiorentino. Un viaggio fino a quel momento senza problemi. Poi l’incidente intorno alle 19.15. Sul posto subito i vigili del fuoco dal comando provinciale di Siena, unitamente all’automedica del 118, alla Misericordia della città del Palio e a quella di Rapolano. E’ stata proprio quest’ultima a trasferire per accertamenti al pronto soccorso del policlinico di Siena, con infermiere e medico a bordo, la donna di 65 anni in codice 2. Illesi gli operatori della Confraternita di Roccatederighi. Sul posto per fare viabilità i carabinieri: molti rallentavano infatti incuriositi dalla scena.

La.Valde.