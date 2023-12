Amat mette in scena ai Rinnovati ’La Cenerentola’ di Rossini

Ai Rinnovati va in scena ‘La Cenerentola’ di Gioachino Rossini, allestita da Amat in coproduzione con i Teatri di Siena. Stasera alle 21, il sipario del teatro si aprirà sull’ultimo appuntamento della rassegna lirico-sinfonica intitolata ‘Un anno da fiaba’, ideata e prodotta da Amat (Accademia Musica Arte Teatro), con il sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Mps, in co-produzione con i Teatri di Siena e in collaborazione con la Fondazione Santa Maria della Scala, che ha ospitato nelle sue stanze le prove dell’orchestra e una serie di attività di laboratorio indirizzate ai ragazzi delle scuole senesi. Protagonista della rassegna è stata infatti la giovane orchestra professionale di Amat, l’Unconventional Orchestra, nata nel 2020 in tempo di pandemia. Con la regia di Yuri Napoli, l’allestimento dell’opera di Rossini, su libretto di Jacopo Ferretti, è un suggestivo gioco di luci, forme e suoni. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del teatro dalle 14 alle 19.

R.B.