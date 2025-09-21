’Alzheimer fest’: laboratori, spettacoli, momenti di riflessione

Dalla riflessione alla festa. Monteriggioni si prepara ad accogliere una delle quattordici tappe italiane dell’Alzheimer Fest. In programma domenica 28 ad Abbadia Isola che, da mattina a sera, diventerà il cuore pulsante d’incontri, laboratori, musica, spettacoli e momenti di confronto tra famiglie, operatori sanitari, ricercatori, artisti e cittadini. Naturale proseguo del convegno "Scivoli per la mente", in scaletta il 26 e 27 con due giornate di interventi e dibattiti che vedranno confrontarsi professionisti del mondo sanitario e dei beni culturali. Con l’obiettivo di elaborare strategie e pratiche che rendano la cultura un autentico strumento di inclusione e partecipazione sociale.

Ma la riflessione troverà il suo coronamento nella festa di domenica. Sarà un’occasione d’incontro, sensibilizzazione e celebrazione della vita. L’Alzheimer Fest non è una semplice manifestazione, ma un movimento culturale e sociale nato con l’obiettivo di cambiare lo sguardo sulla malattia. Non si tratta solo di parlare di Alzheimer, ma di viverlo in un clima di accoglienza, creatività e gioia condivisa. Sarà un’occasione per abbattere barriere e pregiudizi, restituendo protagonismo alle persone con Alzheimer e alle loro comunità. Lo spirito dell’iniziativa è semplice ma rivoluzionario: la malattia non cancella la vita, e la cultura, l’arte e la festa possono essere strumenti potenti per ridare senso, relazione e dignità. Con il convegno e l’Alzheimer Fest, Monteriggioni si candida a diventare un modello nazionale di welfare culturale.

L’impegno di Università e Comune dimostra come la cultura, se integrata in un progetto ampio e continuativo, possa generare benefici reali per la società. Il MaM è uno degli esempi più luminosi di questa prospettiva: un museo che non solo conserva reperti, ma accoglie persone, storie e fragilità, restituendo loro dignità e comunità.

Fabrizio Calabrese