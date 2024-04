"Alzare l’Isee nel bando regionale ’Nidi gratis’ per ampliare la platea"

La consigliera regionale Pd Anna Paris è tra i firmatari della mozione presentata dal Pd in Consiglio regionale per chiedere l’ampliamento della platea dei beneficiari della misura regionale ’Nidi gratis’. Il bando per l’anno 2024-2025 prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro da destinare alle famiglie con Isee fino a 35mila euro per l’iscrizione dei figli in età tra i 3-36 mesi, ai nidi sia comunali che privati accreditati. Il residuo di risorse che si è generato, ha portato 15 consiglieri regionali Pd a firmare una mozione con cui chiedono alla giunta di valutare l’innalzamento del tetto del reddito annuo per consentire a ulteriori nuclei familiari di beneficiare del sostegno: "Questo darebbe la possibilità di partecipare al bando garantendo l’offerta educativa a una platea più ampia con riscontri positivi sul benessere del bambino e sull’occupazione femminile", ha detto Paris.