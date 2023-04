Altro ’asso’ per Castagnini "SiAmo Siena darà molto"

"SiAmo Siena è una lista che può dare molto". Parola del candidato sindaco Massimo Castagnini, ieri presente alla discesa in campo ufficiale di 26 aspiranti consiglieri comunali. "Sono un diesel, non un velocista – ha detto – ma spero di arrivare lontano. I prossimi step saranno la presentazione della mia lista e di quella facente capo al sindaco De Mossi". Alla presenza degli assessori Pasquale Colella e Stefania Fattorini, del braccio destro di De Mossi Daniele Tacconi e del deus ex machina di SiAmo Siena Leonardo Tafani, il presidente del sodalizio Francesco Oporti ha chiarito: "Siamo un gruppo civico, fatto di persone di varia provenienza politica. Raccogliamo le istanze della città per portare avanti il cambiamento iniziato nel 2018 con la Giunta De Mossi. Ora noi dobbiamo continuare in questa direzione e migliorare". Concorde Federico Minghi, capogruppo in Consiglio comunale: "Vogliamo essere discontinui nella continuità – ha annunciato –. La Giunta De Mossi ha fatto alcune cose buone, altre sono rimaste nel cassetto. A Siena serve un cambio di passo. Castagnini può fare la differenza".

Ecco i nomi: Luigi Sili, Simone Lorenzetti, Federico Minghi, Francesco Oporti, Alessia Campopiano, Andrea Vigni, Cinzia Scarpelli, Francesco Saccone, Giuseppe Furuli, Camilla Biancolini, Leonardo Fedi, Stefano Giovannoni, Angela Pocci, Lilia Salvi, Violetta Bianciardi, Stefano Bramerini, Federico Boscagli, Alessandro Carli, Maurizio Pacchi, Massimo Bossini, Massimo Carli, Carlo Riccucci, Silvia Pasqui, Silvia Fontani, Massimo Landi e Lucia Filippeschi.