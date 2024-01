"Alta velocità a Creti Farneta. Più benefici per le comunità"

"La soluzione Creti Farneta è la migliore per costi e benefici, come risulta dalle analisi tecniche e gli studi effettuati". Queste le parole dell’assessore alla Mobilità Enrico Tucci, rispondendo alla consigliera Anna Ferretti (Progetto Siena) in merito al progetto per la costruzione della stazione dell’alta velocità nella località Creti Farneta.

"L’amministrazione comunale di Siena nella persona del sindaco – ha ricordato Tucci – si è a suo tempo espressa in favore della scelta della località di Creti Farneta come sede della futura stazione ferroviaria dell’Alta Velocità, denominata Medioetruria. Il tavolo tecnico insediato presso il ministero e riunitosi più volte a partire dal 31 maggio 2023 ha preso in considerazione cinque alternative, due delle quali consistenti in parziali adeguamenti delle attuali stazioni di Arezzo e Chiusi, mentre le altre tre prevedevano la realizzazione di una nuova stazione sulla linea direttissima, ovvero: Rigutino, poco più a sud di Arezzo; Creti Farneta (Val di Chiana); Chiusi Sud, a sud della stazione esistente".