Alopecia Areata day. Consulenze e visite gratuite in Dermatologia

Ben 26 ospedali in tutta Italia coinvolti per una grande iniziativa di sensibilizzazione e di promozione volta ad offrire consulti gratuiti. Anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce all’Alopecia Areata Day, di venerdì 27 ottobre, con visite dermatologiche gratuite per i pazienti con alopecia. All’ospedale di Siena, grazie all’adesione dei professionisti della Dermatologia diretta dal professor Pietro Rubegni, vengono svolte, dalle 9 alle 12, visite gratuite ad accesso diretto e senza prenotazione. Le visite saranno svolte nell’ambulatorio 42 (lotto 3, piano -1) dalla professoressa Elisa Cinotti e dal dottor Emanuele Trovato. L’Alopecia Areata colpisce circa una persona su 100, in maniera indistinta fra maschi e femmine, e consiste in una improvvisa perdita di capelli o di peli che può avvenire in qualsiasi area del corpo, seguita da una ricrescita spontanea.