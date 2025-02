Alluvione, ecco i soldi per famiglie e imprese

Sono passati quattro mesi da quel tremendo 17 ottobre, quando alcuni quartieri della città furono invasi dall’acqua. Il Comune di Siena procederà entro pochi giorni all’erogazione delle risorse stanziate per l’alluvione dello scorso 17 ottobre a imprese e cittadini che hanno partecipato al bando relativo alle misure di sostegno per l’alluvione dello scorso 17 ottobre e le cui domande, dopo l’istruttoria, sono state ammesse al finanziamento. In particolare sono state trentotto le richieste di privati pervenute all’amministrazione comunale, tutte ammesse, per un totale di 72.280,79 euro che saranno erogati: l’amministrazione comunale ha infatti deciso di utilizzare, per esaudire tutte le domande ritenute ammissibili, parte del finanziamento previsto per le imprese.

Alle quali, in ogni caso, saranno erogate risorse complessive pari a circa 30mila euro, che copriranno tutte le domande pervenute. La restante somma, circa 50mila euro del finanziamento previsto per le aziende sarà accantonate per future misure a sostegno del territorio.

"Si conclude positivamente – specifica il vicesindaco Michele Capitani – l’azione immediata e concreta da parte dell’amministrazione comunale a sostegno del territorio colpito dall’alluvione dello scorso 17 ottobre. Un segno tangilbile del Comune di Siena rispetto ai danni subiti dalla popolazione e dalle imprese. Ricordo che il contributo del del Comune è a fondo perduto e cumulabile anche con eventuali assicurazioni e copre uno spettro molto ampio. Vista la straordinarietà dell’evento l’amministrazione si è subito attivata con un’azione immediata e concreta nei confronti di aziende e famiglie: questo contributo, peraltro, si unisce al fondo costituito grazie alla convenzione con Fises e ChiantiBanca".

Il Comune ha pubblicato inoltre l’avviso per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese colpite dall’evento alluvionale. Uno stanziamento di 80mila euro per sostenerle con il plafond costituito da Fises e ChiantiBanca.