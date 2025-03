All’Orto Botanico itinerario alla scoperta di fiori e farfalle

Da oggi a domenica l’Orto Botanico celebra la Giornata del profumo, cercando i fiori e le farfalle di primavera. All’interno dell’Orto una mappa guiderà il visitatore nella ricerca dei fiori e attraverso un poster interattivo sarà possibile riconoscere le farfalle, che in primavera iniziano a popolare il giardino. Ubicato nel centro storico di Siena, l’Orto botanico dell’Ateneo si trova all’interno della sede del dipartimento di Scienze della Vita: dall’ingresso in via Mattioli si snodano una serie di percorsi pedonali per dare la possibilità di visitare tutte le piante e le strutture presenti lungo la vallata che arrivano fino alle mura storiche cittadine.